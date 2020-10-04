Süper Lig: Denizlispor:0 - Konyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Denizlispor, Konyaspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
3. dakikada ceza sahası içine giden topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
5. dakikada Rodallega’nın ceza sahası içine gönderdiği pasla buluşan Lopes’in şutu dışarıya gitti.
18. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.
42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic’in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
44. dakikada Lopes’in ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Rodallega’nın vuruşu kaleci İbrahim’de kaldı.
45. dakikada ceza sahası içinde boş kalan Skubic’in şutunu kaleci Pantilimon yumrukla uzaklaştırdı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx,
Denizlispor: Pantilimon xx, Mustafa Yumlu xxx, Subotic xx, Leismann xxx, Lopes xxx, Bakalorz xx, Recep xx, Sagal xx, Aissati xx, Mesanovic xx, Rodallega xx
Yedekler, Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Zakarya, Sakıb, Murawski, Özgür, Alihan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Skubic xx, Uğur xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Jevtovic xxx, Amir Hadziahmetovic xx, Shengalia xx, Milosevic xxx, Ömer Ali xx, Kravets xx
Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Miya, Oğuz Kağan, Musa, Şener, Daci, Eduok, Cikalleshi,
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.