Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor’u ağırladığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Bakalorz’un ortası hiçbir takım arkadaşına ulaşamıyor.
59. dakikada Lopes’in ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.
65. dakikada Lopes’in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal’ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
86. dakikada Cikalleshi’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı.
89. dakikada Skubic’in şağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa’nın kafa vuruşunu Pantilimon kornere çeldi.
90+ dakikada Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırıyor.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa xx, Subotic xxx, Leismann x (Zakarya dk. 73 x), Bakalorz xx (Murawski dk. 73 x), Aissati xx, Sagal x, Recep xx, Mesanovic xx, Rodallega xx
Yedekler, Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Konyaspor: İbrahim xx, Guilherme xx, Abdülkerim xx, Uğur x, Skubic xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic x (Cikalleshi dk. 60 x), Ömer Ali xx, Shengalia xx (Miya dk. 60 x), Kravets xx (Musa dk. 70 x)
Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor - Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Denizlispor - Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Denizlispor - Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: ...
Süper Lig: Denizlispor:0 - Konyaspor:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor:0 - Konyaspor:0 (İlk yarı)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ...
Denizli’de 2 ev yangından sonra kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Denizli’de 2 ev yangından sonra kullanılmaz hale ...
Can dostlar Büyükşehire emanet Büyükşehir 3 bin kedi ve köpek sahiplendirdi
YEREL HABERLER Can dostlar Büyükşehire emanet Büyükşehir 3 bin kedi ...
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp ...
Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için güneş çarpması uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Denizli için güneş ...
Toz haline getirilen taşlar sanat eserine dönüşüyor 19 yıldır sabırla taş tozunu tuvale yapıştırarak resim yapıyor
YEREL HABERLER Toz haline getirilen taşlar sanat eserine ...
Araç izini yaya olarak 40 kilometre takip eden JASAT, kablo hırsızlarını yakaladı
YEREL HABERLER Araç izini yaya olarak 40 kilometre takip eden JASAT, ...
4 FETÖ zanlı çatı katındaki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER 4 FETÖ zanlı çatı katındaki gizli bölmede yakalandı
Denizlispor evinde Konyaspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Konyaspor'la oynayacak
Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel sözleşme imzaladı Yeşil siyahlı ekip, 2 oyuncu ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Denizlispor, altyapıdan 2 oyuncuyla daha profesyonel ...
Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Şifa deposu hünnabın hasadı devam ediyor
Arka ayağı kopuk yavru sokak köpeğinin yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Arka ayağı kopuk yavru sokak köpeğinin yardımına ...
Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla yakıt aldılar
YEREL HABERLER Araçların yakıtmatiklerini çalıp, sahte plakayla ...
FETÖ şüphelileri hücre evdeki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri hücre evdeki gizli bölmede yakalandı
Sahipsizlere jandarma sahip çıktı Yaralı köpeğin imdadına jandarmanın yeni ekibi koştu
YEREL HABERLER Sahipsizlere jandarma sahip çıktı Yaralı köpeğin ...
40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar maskeli hırsızlar JASAT’tan kaçamadı JASAT, Denizli’den başlayıp Bursa ve Diyarbakır’a uzanan olayı 180 saatlik kamera incelemesi ve yürüyüp kilometrelerce teker izi takibi yaparak aydınlattı
YEREL HABERLER 40 km dağ yollarından giderken 3 plaka değiştiren kar ...
Denizli kartlarda HES kodu dönemi
YEREL HABERLER Denizli kartlarda HES kodu dönemi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X