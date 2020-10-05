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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel baskınlarına karşı 2 bin 600 metrelik kanal temizlendi

İHA

Sel baskınlarına karşı 2 bin 600 metrelik kanal temizlendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Honaz ilçesinin Karaçay Mahallesi'ndeki 2 bin 600 metre uzunluğundaki sel kanalını temizleyerek olası su baskınlarına karşı önlem aldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Honaz ilçesinin Karaçay Mahallesi'nde olası su baskınlarına karşı önlem aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Karaçay Mahallesi'ndeki ıslahı tamamlanmış açık sel kanallarında oluşan tıkanmaların önüne geçmek için temizlik çalışması başlattı. Yerleşim yerinden geçen açık sel kanallarındaki bitki ve çamur gibi tortuların tıkanmalara neden olduğu, bu nedenle yoğun yağışlarda olası sel taşkınlarının yaşanabileceği belirtildi. Kış mevsiminin yaklaşılmasıyla birlikte bölgede yağışların artacağı ifade edilirken Büyükşehir DESKİ, 2 bin 600 metre uzunluğunda olan kanalda başlattığı temizlik çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Çalışmadan büyük memnuniyet duyan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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