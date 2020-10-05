Togolu Mathieu Dossevi, Denizlispor’da Dossevi Denizlispor’da 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı Mathieu Dossevi yeşil siyahlı forma giyecek

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Yukatel Denizlispor, transfer çalışmalarında son olarak Toulouse forması giyen 32 yaşındaki Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil siyahlı kulüp, transfer çalışmalarına devam ederken son olarak Toulouse forması giyen 32 yaşındaki Togolu futbolcu Mathieu Dossevi, 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Denizlispor’da oynayacak olan 1,74 boyundaki sağ kanat oyuncusu Dossevi, bugüne kadar 370 maça çıkarak 43 gol attı ve 60 asist gerçekleştirdi.

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