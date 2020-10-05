Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi renklerine bağladı

DENİZLİ, (DHA) Yukatel Denizlispor, sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, son olarak Toulouse forması giyen 32 yaşındaki Mathieu Dossevi'yi renklerine bağladı. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Togolu sağ kanat, imza töreni sonrası Denizlispor formayısını giyerek poz verdi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA
2020-10-05 13:48:58
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