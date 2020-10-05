Denizli’de aranan şahıslara yönelik operasyon; 3 gözaltı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 1 adet silah ve silaha ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Kent genelinde kaçakçılık suçlarıyla ilgili aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan birisinin üzerinde 1 adet 7.65 minimetre silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör ile 5 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkartılan şahıslardan, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanırken, 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.