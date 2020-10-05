Denizli’de 665 farklı asayiş olayında 392 şüpheli gözaltına alındı

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 hafta içerisinde 26 bin 674 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 117 şahıs yakalanırken, 665 farklı asayiş olayında ise 392 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de polis ekipleri tarafından 28 Eylül ile 5 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 26 bin 674 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 117 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 86 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kesici delici alet, 1 adet bilgileri değiştirilmiş otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet yakıtmatik cihazı, 5 adet elektrik bandı, 1 adet kaynak makinası, 1 adet duvar ve taş kırıcı alet ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 665 farklı asayiş olayında ise 392 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

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