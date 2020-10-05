9 ay önceki hayvan hırsızlığı sosyal medyada paylaşılan fotoğraftan çözüldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde çalınan 7 keçi, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yola çıkan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunup, sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.
Pamukkale Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.K.'ye ait 7 keçi, geçen ocak ayında çalındı. M.K.'nin şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, çalışma başlattı. Bölgede küçükbaş hayvan sahiplerini araştıran JASAT ekiplerinin, çobanlık yapan D.M.'nin sosyal medya hesabındaki selfie paylaşımı dikkatini çekti. Paylaşılan fotoğrafta koyun sürüsünün içinde keçilerin bulunduğunu tespit eden ekipler, çoban D.M.'nin ifadesine başvurdu, Çoban D.M., keçileri S.A. isimli kişiden satın aldığını, çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi. Çobanın ifadesinden yola çıkan JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyip, keçileri çaldığı belirlenen S.A.'yı gözaltına aldı. Hırsızlık ve adam yaralama suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Keçiler ise tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-10-05 15:56:34
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