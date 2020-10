Ceşen, Amatör Spor Haftası’nı kutladı Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen: “Amatör olmadan profesyonel olunmaz”

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, 511 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Ceşen, mesajında, “Her spor dalının ilk aşaması amatörlüktür. Amatör olmadan profesyonel olunmaz” dedi.

Türkiye’de her yıl Ekim ayında Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Feyyaz Ceşen, Amatör Spor Kulüpleri Haftası için yazılı bir açıklama yaptı. Amatörlüğün her spor dalının ilk adımı olduğunu belirten Başkan Ceşen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Her spor dalında işe amatörlükle başlanır. Amatör ruh ile sporun herhangi bir dalıyla tanışan gençler kendilerini yetenekleriyle birlikte geliştirerek profesyonelleştirebilirler. Ama profesyonelliğin temeli amatörlüktür. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu her yıl Ekim ayı içinde amatör spor haftasını kutluyor. Her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Amatör Spor Haftası’ bu yıl 511 Ekim tarihlerinde kutlanacak. Amatör Spor Haftası'nda düzenlenecek olan faaliyetlerle farkındalık oluşturularak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcuların halka tanıtılması sağlanacak. Biz de Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak büyük bir aileyiz. Bu vesile ile amatör spora emek veren herkese bir kez daha teşekkür ederek tüm camianın amatör spor haftasını kutluyorum.”

