Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u, mahkemece tutukladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 hafta içinde çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlarda, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen 21 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 272 gram esrar, 67 gram metamfetamin, 12 gram eroin, 14 gram bonzai, 23 ecstasy hap, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-05 17:23:33



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