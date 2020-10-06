Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 2 ağır yaralı 

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.Kaza dün 21.00 sıralarında Akçeşme Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Kürşat Özdemir yönetimindeki 20 YF 350 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Özdemir ile yanındaki Gizem Çiyan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli / Merkez Deniz TOKAT

2020-10-06 07:42:22



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