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Jandarmadan terör öğütlerine operasyon: 5 gözaltı

İHA

Jandarmadan terör öğütlerine operasyon: 5 gözaltı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, tarafından 2020 Eylül ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 2020 Eylül ayı içerisinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Son bir ay içerisinde Denizli genelinde 3 FETÖ ve 2 PKK/KCK terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen sorgulamaların ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Operasyonlar kapsamında 23 adet dijital malzeme ele geçirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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