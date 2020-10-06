Vali Ali Fuat Atik, Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Çardak ve Bozkurt ilçelerini ziyaret etti. İlçelerin genel durumu hakkında bilgi alan Atik, Karakısık Kanyonu ile tarihi Çardak Hanında incelemelerde bulundu.

Vali Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Veysel Yanık ile birlikte bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çardak ve Bozkurt ilçelerine gitti. İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Ali Fuat Atik ve Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Çardak Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt’tan ve Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz’dan ilçenin genel durumu, yatırımlar ve yürütülen çalışmalar ve korona virüs ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çardak İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Atik ve Yılmaz, güvenlik güçlerinden İlçede halkın güvenliği ve huzuruna yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldılar.



“Tarihi Çardak Hanına ziyaret”

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Anadolu Selçuklu döneminden günümüze ulaşabilen 1230 yılında inşa edilen en eski Türkİslam yapılarından biri olan, 790 yıllık Tarihi Çardak Han’ında incelemelerde bulundular.

Valimiz Ali Fuat Atik ve Denizli Milletvekili Sayın Ahmet Yıldız, Çardak ziyaretinin ardından Bozkurt ilçesine geçerek Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt’tan ilçenin genel durumu, yatırımlar ve Korona virüs ile ilgili yürütülen etkin çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Kaymakamlık ziyaretlerinin ardından Bozkurt Belediyesi’ne geçen Ali Fuat Atik ve Ahmet Yıldız, Başkan Birsen Çelik’ten belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmalar ve yatırımların son durumları hakkında bilgi aldılar. Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Ali Fuat Atik ve Ahmet Yıldız, güvenlik güçlerinden sorumluk alanlarında halkın güvenliği ve huzuruna yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Sonrasında Bozkurt ilçesi İnceler mahallesinde bulunan Karakısık Kanyonu’nda incelemelerde bulundular.

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