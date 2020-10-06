WeLoveDenizli oylamasında son 5 gün Başkan Zolan: "Türkiye Şampiyonu Denizli, Dünya Şampiyonluğu için yarışıyor"

WWF'nnin düzenlediği yarışmada Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesinin Dünya Şampiyonluğu için mücadelesinde son 5 güne girildiğini belirten Başkan Zolan, bir kez daha herkesi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ve internet sitesi üzerinden oy kullanmaya davet etti.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın önde gelen 58 kenti arasında dünya şampiyonu olmak için mücadele ediyor. Yarışmada oylama için son 5 güne girilirken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir kez daha herkesi sosyal medya hesaplarından #WeLoveDenizli etiketi ve internet adresinden oy kullanmaya davet etti. Büyükşehir Belediyesinin doğa ve çevreye bakışıyla dünyanın önde kentleri arasında yarışmasının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Başkan Zolan, "Türkiye'nin en temiz, en çevreci ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan şehrimiz şimdi dünya şampiyonluğu yolunda ülkemizi temsil ediyor. Türkiye Şampiyonu Denizli, Dünya Şampiyonluğu için yarışıyor. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Tüm hemşehrilerimi ve Türkiye'yi şehrimize destek olmaya davet ediyorum" dedi.



Her gün nasıl oy kullanılır?

Denizli'nin prestijine büyük katkı sağlayacak yarışmada 11 Ekim'e dek her gün farklı platformlardan birden fazla oy kullanılabiliyor. Yarışmanın online oylaması internet adresinden, sosyal medya oylaması ise Facebook, Twitter ve İnstagram hesaplarından yapılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Facebook, İnstagram ve Twitter'dan #WeLoveDenizli etiketi ile yaptığı gönderilerin beğenip paylaşıp, yorumlayarak ve yapacağınız herhangi bir paylaşımda #WeLoveDenizli etiketini kullanarak oy verilebiliyor.



Akıllı Şehir Denizli

WWF, geçtiğimiz temmuz ayında düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nın Türkiye şampiyonunu Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak açıklamıştı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehirlerin iklim değişikliğine olan farkındalıklarını artırmayı ve iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda sera gazı emisyonlarını azaltılması ve iklim değişikliğine hazırlanmak için Akıllı Şehir Uygulamalarının kullanılması uygulamaları ile öne çıkmıştı.

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