Denizlispor´da en çok süreyi Sagal aldı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de ilk 4 haftada Göztepe ve Fraport Tav Antalyaspor'a yenilip Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'la berabere kalan Yukatel Denizlispor, 11 yeni transfere imza atarken, bu oyunculardan en fazla süreyi Angelo Sagal aldı. Yeşil-siyahlıların Meksika temsilcisi Pachuca'dan renklerine bağladığı Şilili sol kanat, 4 maçta 306 dakika forma giydi. Sagal'ın ardından en fazla sahada kalan oyuncu Romanyalı kaleci Costel Pantilimon oldu.
Deneyimli file bekçisi 3 maçta takımının kalesini korudu ve 270 dakika forma giydi. Yeni transferlerden Bakalorz 240, Mesanovi 173, Leinsmann 143, Subotic ve Cenk 90 dakika şans buldu. Yeşil-siyahlı ekibe katılan futbolcular Fede Varela, Sakıb Aytaç, Özer Özdemir ve Mathieu Dossevi ise henüz süre alamadı. Denizlispor'un yeni transferleri bu sezon gole katkı sağlayamadı. Denizlispor'un 4 haftada tek golünü 5-1 kaybedilen Göztepe maçında Oğuz attı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-10-06 11:52:48
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