Kızılcabölükspor'dan 5 imza

DENİZLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, transfer döneminin son gününde 5 takviye yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Altınordu altyapısından kanat oyuncusu Furkan Şamil Çetin, orta saha oyuncusu Atalay Gürel, sağ bek Berk Akdemir ve sol bek Hüseyin Solaklı'yı 1 yıllığına kiralarken, Bucaspor 1928'den eski kalecisi Asil Kaan Güler'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2020-10-06 11:55:03
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