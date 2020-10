Denizli Büyükşehir Belediyespor ailesinden Başkan Zolan'a ziyaret Başkan Zolan: "Sporcularımıza her zaman sahip çıkıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 13 farklı branşta 600’ü aşkın sporcusu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atarken, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Başkan Osman Zolan’ı ziyaret ederek, spora ve sporcuya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 13 ayrı branşta 600’ü aşkın sporcusu ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda pek çok önemli başarıya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularını ağırladı. Amatör Spor Haftası nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette konuşan genel sekreter yardımcısı Özer, "Amatör spora verdiğiniz desteklerden dolayı gerek Büyükşehir Belediyesi spor kurslarımız, gerekse Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz bünyesinde çok başarılı sporcu arkadaşlarımız yetişiyor. Ben tüm arkadaşlarımız adına desteklerinizden dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyor, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Sizler bizim göz bebeğimizsiniz”

Tüm sporcuların ve idarecilerin Amatör Spor Haftası'nı kutlayan Başkan Osman Zolan, “Sizler bizim göz bebeğimizsiniz. Şehrimizdeki gençlerimize spor yapma imkanı verme noktasında gayret gösteriyoruz. Hem sağlıklı nesiller olarak yetişmeniz, hem de geleceğe hazırlanmanız açısından Büyükşehir Belediyesi olarak spora destek vermeye her geçen gün daha fazla devam ediyoruz. Çünkü siz değerli gençlerimiz bu ülkenin, bu şehrin, bizlerin geleceğisiniz. Gençlik varsa gelecek vardır. Gençlik varsa geleceğimiz daha güzeldir” dedi.



“16 ayrı branşta kurslar ücretsiz sürdürülüyor”

Gençlerin en az bir spor dalıyla meşgul olmalarını arzuladıklarını kaydeden Osman Zolan, “Gençlerimize, spor yapmak isteyen herkese birçok branşta kurslarımız var. Mazeret yok, param yok, imkanım yok demek yok. Her türlü spor faaliyetlerimizi amatör spor branşlarımızdaki eğitimlerimizi ücretsiz yapıyoruz. Sporcularımıza her zaman sahip çıkıyoruz. Gençlik bizim için çok önemli ve değerli. Tüm çalışma arkadaşlarımızla sizlere hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Biz aslında geleceğimize hizmet ediyoruz. Allah’ım yolunuzu açık eylesin. Herkesi kucaklayarak bu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.