Denizli Valiliğinden kora savaşçıları için duygusal mesaj

Denizli Valiliğinin, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanları için hazırladığı ve sağlık çalışanı bir annenin günlerdir göremediği kızıyla cep telefonuyla görüştüğü anların yer aldığı kamu spotu duygusal anlar yaşattı.

Denizli Valiliği, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının verdiği zorlu ve yorucu mücadeleye dikkat çekmek için eden "Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde" sloganıyla bir kamu spotu hazırladı. Pandemi hastanesi olarak görev yapan Denizli Devlet Hastanesinde ortaya çıkan manzaraların yer aldığı kamu spotuyla, vatandaşlar salgınla mücadele kapsamında alınan tüm tedbirlere uymaya davet edildi.

Vali Ali Fuat Atik’in talimatıyla çekilen kamu spotunda yer alan sağlıkçı bir annenin günlerdir göremediği kızıyla cep telefonuyla görüştüğü ve kızını kurullara uyması yönünde ikaz ettiği görüntüler duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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