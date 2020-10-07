Kazada yaralandı, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 11 gün önce otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Hüseyin Yılmaz (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Eylül'de saat 01.00 sularında Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Denizli yönünden Ankara istikametine giden Hüseyin Yılmaz yönetimindeki 20 ABD 963 plakalı otomobil, Pamukkale kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da karşı şeride geçerek Halil İbrahim Güleç idaresindeki 20 Y 6124 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan sürücüler Yılmaz ve Güleç ile araçlardaki diğer 8 kişi, itfaiye erlerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

11 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Yılmaz tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hüseyin Yılmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Akhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan 9 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2020-10-07 18:51:06



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