Denizlispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda dar alan ve top kapma çalışmaları gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip, çift kale maçla antrenmanı noktaladı. Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.