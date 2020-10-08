Mathieu Dossevi sağlık kontrolünden geçti

Yukatel Denizlispor’un yeni transferi Mathieu Dossevi , Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Denizlispor, Fransa Lig 2 ekiplerinden Toulouse forması giye 32 yaşındaki kanat oyuncu Mathieu Dossevi ile anlaşma sağladı. Denizlispor formasını terletecek olan Dossevi Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
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