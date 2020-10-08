Yaralı flamingoya Büyükşehir şefkati

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne yaralı olarak getirilen flamingo tedavisinin ardından yeniden doğal hayatına bırakıldı.

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli'nin Çardak ilçesindeki Acıgöl'de yaralı halde bulunan flamingo bir süre önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Geçtiğimiz cumartesi günü rehabilitasyon merkezine getirilen flamingonun Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan incelemesinde herhangi bir açık yarasının bulunmadığı, uzun süre beslenemediği için uçamadığı ve bitap düştüğü tespit edildi. İki gün tedavisi süren flamingo sağlığına kavuşturularak yeniden doğal hayatına bırakılmak üzere Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.