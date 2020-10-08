Denizli ve Uşak için ‘Sarı’ uyarı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için kuvvetli sağanak yağışa karşı ‘Sarı’ uyarıda bulunarak tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli ve Uşak için sarı uyarıda bulundu. 08.10.2020 tarihinde akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış, 09.10.2020 sabah saatlerinde sona ermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yağış anında rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.

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