250 bin TL’lik kablo hırsızlığında 4. şüpheli İstanbul'da yakalandı

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Denizli’de bir JES’ten 250 bin TL değerindeki kablo hırsızlığın olayında Bursa ve Diyarbakır’ın ardından 4. şüpheli İstanbul’da bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde faaliyet gösteren bir jeotermal enerji santraline (JES) gece yarısı sahte plakalı bir minibüsle gelen kar maskeli 3 şüpheli, 250 bin TL değerindeki kabloyu çaldı. Yakalanmamak için köy yollarını kullanan şüpheliler, 40 kilometre dağ yolarında seyrettikten sonra anayola inerek kaçışlarını sürdürdü. Hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan geniş çalışmada ilçede ve yol güzergahında bulunan 36 kameranın 186 saatlik kaydı incelendi.



4. şüpheli İstanbul’da yakalandı

40 kilometre uzunluğundaki yolu yürüyerek teker izlerini takip eden JASAT timleri, şahısların Bursa yönüne gittiğini belirledi. 180 saatlik güvenlik kameralarının incelemesinin ardından 2 şüpheli Bursa’da 1 şüpheli ise Diyarbakır’da gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan küçük yaştaki adli kontrol şartı ile serbest kalırken diğer 2 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi. 4 şüphelinin olduğunu tespit eden JASAT timleri en baştan tekrar incelemelere başladı. titizlikle yürütülen çalışmanın ardından 4. şüpheli B.T., (40) İstanbul’da JASAT timlerinin operasyonu sonucu yakalanarak Denizli’ye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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