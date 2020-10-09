Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Yukatel Denizlispor, milli maçlar sebebiyle verilen milli arada F.T. Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

Denizlispor, milli maçlar nedeniyle 2 haftalık arada Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. 10 Ekim Cumartesi günü Regnum Carya sahasında oynanacak olan maç 17.30’da başlayacak. Antrenman sonrası karayolu ile Antalya’ya gidecek olan Denizlispor, Kovid19 PCR testinden geçti. Maç öncesi korona virüs testi uygulanan yeşil siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.