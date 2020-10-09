Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor

İHA

Denizlispor milli arada hazırlık maçına gidiyor

Yukatel Denizlispor, milli maçlar sebebiyle verilen milli arada F.T. Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.
Denizlispor, milli maçlar nedeniyle 2 haftalık arada Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. 10 Ekim Cumartesi günü Regnum Carya sahasında oynanacak olan maç 17.30’da başlayacak. Antrenman sonrası karayolu ile Antalya’ya gidecek olan Denizlispor, Kovid19 PCR testinden geçti. Maç öncesi korona virüs testi uygulanan yeşil siyahlı ekipte herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın kooperatifi hibe almaya hak kazandı Merkezefendili kadınlara Ticaret Bakanlığından destek
YEREL HABERLER Kadın kooperatifi hibe almaya hak ...
Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu ...
Türkiye’nin dört bir yanına körüklü çizme gönderiyor Kendi imkanlarıyla öğrendiği körüklü çizme ustalığını yeni nesillere öğretmek istiyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin dört bir yanına körüklü çizme ...
Merkezefendi’nin sultanları ilk maçına çıkıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi’nin sultanları ilk maçına çıkıyor
Büyükşehir DESKİ'den Karaismailler'e 2 yeni su kaynağı Acıpayam ilçesine 2 yeni içme suyu kaynağı
YEREL HABERLER Büyükşehir DESKİ'den Karaismailler'e 2 yeni su ...
Sıfır araç alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Sıfır araç alev aldı, kadın doktor ve eşi ölümden son ...
250 bin TL’lik kablo hırsızlığında 4. şüpheli İstanbul'da yakalandı
YEREL HABERLER 250 bin TL’lik kablo hırsızlığında 4. şüpheli ...
Merkezefendi Belediyesi yol çalışmalarından 400 bin TL’lik tasarruf Yol açma çalışmalarından 400 bin TL tasarruf Başkan Doğan; “Bütçeyi doğru kullanarak doğru projeler kazandırarak hizmet ediyoruz”
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi yol çalışmalarından 400 bin ...
Çameli Belediyesinden Azerbaycan’a destek Başkan Arslan; “Azerbaycan demek Türkiye demektir”
YEREL HABERLER Çameli Belediyesinden Azerbaycan’a destek Başkan ...
Türkiye’ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesine şafak operasyonu Suriye uyruklu DEAŞ üyesi Denizli’de saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye’ye kaçak yollarla giren DEAŞ üyesine şafak ...
Denizli'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 1 tutuklama
İki ülke arasındaki yıllık dış ticarette hedef 500 milyon dolar
YEREL HABERLER İki ülke arasındaki yıllık dış ticarette hedef 500 ...
Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven takıyorsunuz
YEREL HABERLER Denetim yapan Vali Atik: Bizi görünce eldiven ...
Korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor
Denizli'de yaralı bulunan flamingoya tedavi
YEREL HABERLER Denizli'de yaralı bulunan flamingoya tedavi
Denizli ve Uşak için ‘Sarı’ uyarı
YEREL HABERLER Denizli ve Uşak için ‘Sarı’ uyarı
37 kilogram güce dayanacak misina ile 260 kilogramlık balık yakaladı 260 kilogramlık balığı Çocuk Esirgeme Kurumuna bağışladı
YEREL HABERLER 37 kilogram güce dayanacak misina ile 260 kilogramlık ...
Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu açıkladı Denizli eroin kullanımında birinci sırada
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Denizli için acı tabloyu ...
Yaralı flamingoya Büyükşehir şefkati
YEREL HABERLER Yaralı flamingoya Büyükşehir şefkati
Buldan’da asırlık 7 adet çınar ağacına, “Anıt ağaç” levhaları asıldı
YEREL HABERLER Buldan’da asırlık 7 adet çınar ağacına, “Anıt ağaç” ...
Mathieu Dossevi sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Mathieu Dossevi sağlık kontrolünden geçti
Denizlispor yeni transferlerine güveniyor 
YEREL HABERLER Denizlispor yeni transferlerine güveniyor 
Eski halk otobüsünü seyyar kokoreç dükkanı yaptı
YEREL HABERLER Eski halk otobüsünü seyyar kokoreç dükkanı yaptı
Çatı katında çıkan yangın korkuttu 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın binayı sarmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çatı katında çıkan yangın korkuttu 2 katlı binanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X