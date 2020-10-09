Çameli'nin yerli ceviz ve fasulyesi ilgi görmeye devam ediyor Başkan Arslan; “Ceviz ve fasulye ilgi görmeye devam ediyor”

Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ilçede her Cuma günü kurulan geleneksel pazar yerinde vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Pazar yerinde en çok ceviz ve fasulyenin ilgi gördüğünü söyleyen esnaflar, ürünler pazara gelmeden satıldığını belirtti. Başkan Arslan, “İlçemizdeki çiftçilerimizin kendi mahsulleri ceviz ve fasulye ilgi görmeye devam ediyor. İnşallah tez zamanda pandemi sürecini atlatır ve daha güzel günlerde vatandaşlarımız ile bir araya geliriz” dedi.

Çameli ilçesinde her hafta Cuma günü kurulan geleneksel Pazar yerinde, Belediye Başkanı Cengiz Arslan incelemelerde bulundu. Esnaflar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Arslan, korona virüs tedbirlerini yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlar kendileriyle yakından ilgilen Başkan Arslan'a teşekkürlerini iletti. Yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Çameli Zahire pazarında çiftçilerin kendi mahsulleri olan ceviz ve fasulye büyük ilgi görmeye devam ettiği belirtildi. Çameli’nde ki kaliteli ceviz ve fasulyenin kalitesini bilen vatandaşlar çevre ilçelerden gelerek alışveriş yaptığı görüldü. Çiftçiler ürünlerin pazarda satışa çıkmasına gerek kalmadan satıldığını söyledi. Çameli ilçesinin yerli ürünlerinin fiyatları ise, kuru kabuklu yerli cevizin kilogramı 35 TL’den, yerli fasulyenin kilogramı ise 20 TL’den satıldığı belirtildi.



“Çiftçilerimizin kendi mahsulleri ceviz ve fasulye ilgi görmeye devam ediyor”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Vatandaşlarımız ve esnaflarımızı tek tek dolaştık, görüştük. Pandemi süreci içerisinde kurallara uymaya devam ediyorlar, zabıta ekiplerimiz de sürekli olarak kontrollerini ve denetimlerini gerçekleştiriyor. Bizler de bugün hem pazarın nabzını tuttuk. İlçemizdeki çiftçilerimizin kendi mahsulleri ceviz ve fasulye ilgi görmeye devam ediyor. İnşallah tez zamanda pandemi sürecini atlatır ve daha güzel günlerde vatandaşlarımız ile bir araya geliriz” diye konuştu.

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