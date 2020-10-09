Başkan Zolan, Tanzanya Büyükelçisi ile bir araya geldi

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo’yu makamında kabul etti. Büyükelçi Prof. Kiondo, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Başkan Zolan’a teşekkür ettiklerini belirtirken Denizli’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan ise, iki devletin her türlü işbirliğini geliştirmesi adına yapılan çalışmaların önemli olduğunu kaydederek, karşılıklı fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ziyaret iki ülke ilişkilerinin ele alınıp karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan Büyükelçi Kiango'ya çeşmi bülbül hediye etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.