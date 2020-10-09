6 ay önce sıfır aldıkları otomobil, seyir halindeyken alev alıp yandı

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Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde seyir halindeki otomobil, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Doktor Çiğdem Martin Şeker, "Son model otomobilimiz, yangın çıktığına dair bir uyarı vermedi. Yoldaki bir sürücünün ikazıyla yangını fark ettik. Otomobilimiz hurdaya döndü. Zararımızın karşılanması için işlem başlattık" dedi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Doktor Çiğdem Martin Şeker'in kullandığı 20 ADT 581 plakalı otomobilin, 6 Ekim'de Denizli-Antalya kara yolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarında motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Diğer araç sürücülerinin korna çalıp, ikaz etmesiyle otomobildeki yangını fark eden Şeker, aracını yol kenarına çekti. Şeker ve yanındaki eşi Birtan Şeker araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevlere bu sırada yoldan geçen sürücüler yangın tüpleriyle müdahale etti. Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'SON MODEL OTOMOBİLİMİZ HERHANGİ BİR UYARI VERMEDİ'

Otomobil sürücüsü Şeker, yaklaşık 6 ay önce sıfır olarak satın aldıkları otomobilin yangın sonucu kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Büyük tehlike atlattıklarını belirten Şeker, "Son model otomobilimiz, yangın çıktığına dair bir uyarı vermedi. Yoldaki bir sürücünün ikazıyla yangını fark ettik. Otomobilimiz hurdaya döndü. Gerekli tespitleri yaptırdık. Zararımızın karşılanması için işlem başlattık" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Tavas Deniz TOKAT

2020-10-09 13:47:35



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