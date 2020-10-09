Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açıyor Kadın Voleybol Takımı sezonun ilk maçında Arkasspor’u konuk edecek

Kadınlar Voleybol 2. Ligi 3. Grup’ta mücadele edecek olan Pamukkale Belediyespor, 20202021 sezonunun ilk maçında 11 Ekim Pazar günü Arkasspor’u konuk edecek. Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, “Takımın başarılı olması için gereken ne varsa yapıyoruz” dedi.



Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 20202021 sezonunda Kadınlar 2. Voleybol Ligi 3. Grup’ta mücadele edecek. Tarihinde ilk kez 2. Lig’de yer alacak olan mavibeyazlı takım sezon öncesi kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmişti. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, antrenör Mehmet Ali Ayhan gözetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda gerçekleştirdi. Sezon öncesi 5 hazırlık maçı oynayan mavibeyazlı takım Bornova Belediyespor’u 32, Aydın Gençlik Hizmetleri’ni 30 ve Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 31 yenerken, Salihli Belediyespor ve TFL Altekma’ya da 32 yenildi.



“Asıl amacımız ise Denizli’de voleybola olan ilginin artmasını sağlamak”

Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. Grup’ta yer alan Pamukkale Belediyespor, 20202021 sezonunun ilk maçını 11 Ekim Pazar günü Hasan Güngör Spor Salonu’nda oynayacak. Saat 15.00’deki maçta mavibeyazlı takımın rakibi İzmir temsilcisi Arkasspor olacak. Maç, Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Ali Ayhan sezona iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Bu hafta sezonun ilk maçında hedefimiz galibiyet. Asıl amacımız ise Denizli’de voleybola olan ilginin artmasını sağlamak. Elde edeceğimiz başarılarla da gençlere iyi örnek olmak istiyoruz. Bunları yaparken de 1. Lig’e çıkma yolundaki ilk adım Playofflara kalmayı planlıyoruz. Oradan da 1. Lig’e çıkmak nihai hedefimiz” diye konuştu.



“Kadın voleybolcularımıza 20202021 sezonunda sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum”

Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek olan kadın voleybol takımına başarılar dileyen Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, “Adımızı taşıyan kulübün kadın voleybol takımı 20202021 sezonunda 2. Lig’de mücadele edecek. Kulübümüz ilk kez bu ligde mücadele ederken, başarılı olunması için gereken ne varsa yapıyoruz. Sezon öncesi hazırlıklarını iyi bir şekilde yapan takımımızın, gençlerin bu branşı sevmesini ve tercih etmesini sağlayacak başarılar elde edeceğine olan inancım tam. Kadın voleybolcularımıza 20202021 sezonunda sakatlıksız ve başarılı bir sezon diliyorum” dedi.



Öte yandan, Pamukkale Belediyespor Kadınlar Voleybol Takımı, sırasıyla Fethiye Doğa Sporları, Salihli Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aydın Gençlik Hizmetlerispor, İzmir TFL Altekma, İzmir Rota Koleji, Merkezefendi Belediyespor, Akhisargücü, İzmir Dostspor ve Bornova Belediyespor ile karşılaşacak.

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