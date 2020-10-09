Merkezefendi Belediyesi okulları dezenfekte etti Merkezefendi’de okullar yüz yüze eğitime hazırlandı

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde, 12 Ekim Pazartesi günü eğitime açılacak olan okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Anaokulları, ilkokullar, 8 ve 12’nci sınıflar ile özel gereksinimli çocuklar için yüz yüze eğitimin başlayacağı 12 Ekim Pazartesi öncesi okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekibi tarafından yapılan dezenfekte çalışmalarında öğrencilerin temasta bulunacağı her nokta en ince ayrıntısına kadar temizlendi. Ekiplerin, dezenfekte çalışmalarını haftalık rutin olarak devam ettireceği belirtildi.

Çocukların sağlığının çok önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gerekli çalışmaları gerçekleştirdikleri söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak pandemi döneminin başından bu yana tedbiri elden bırakmayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yüz yüze eğitimlerin başlayacağı bu dönemde ekiplerimiz okullarımızı dezenfekte etme çalışmalarını başlattı. Merkezefendi'mizde bulunan tüm devlet okullarımız yapılan program doğrultusunda ilaçlanarak dezenfekte edilecek. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin sağlığı, velilerimizin huzuru bizler için çok önemli” şeklinde konuştu.

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