Pamukkale Belediyesi, Prof. Elizabeth Kiango Kiondo’yu ağırladı Başkan Örki, Tanzanya Büyükelçisi Kiondo’yu ağırladı

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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo’yu ağırladı.

Bir dizi ziyaret ve program için Denizli’ye gelen Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiondo, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin konuğu oldu. Büyükelçi Prof. Kiondo, Denizli’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirirken, Başkan Örki, konuğuna UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale ile ilgili bilgiler aktardı. Ziyaretin sonunda Başkan Örki, Büyükelçi Kiango'ya günün anısına Denizli’nin tekstil ürünlerinden hediye etti.

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