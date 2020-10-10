Demir parmaklıklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Denizli’de gövdesi demir parmaklıklara sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından parmaklıklar genişletilerek kurtarıldı.

Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesinde iki yavru köpek demir parmaklıkların arasında geçerken biri sıkışarak parmaklıklar arasında kaldı. Sahibinin uğraşları sonucu yavru köpek kurtarılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler demir parmaklıkları genişleterek köpek yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı. Sonrasında köpek sahibine teslim edildi.

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