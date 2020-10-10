Tarihi Rum konağı, alevlere teslim oldu

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, koruma altındaki 200 yıllık tarihi Rum konağı, gece yarısı çıkan yangında küle döndü. Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı tahmin ediliyor.

İstiklal Mahallesi 1164 Sokak'ta bulunan 200 yıllık olduğu tahmin edilen ve koruma altında bulunan 2 katlı Rum konağında gece yarısı yangın çıktı. Alevler, 2 bloktan olan ahşap konağı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, 5 ayrı araçla alevlere müdahale etti.

Alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü ancak tarihi konak, tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de soruşturma başlattı.

Yangının madde bağımlıları tarafından çıkarılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Sabah saatlerinde konağın harabeye döndüğünü gören mahalleli, tarihi bir değerin yok olduğunu söylerken, konağın sahibi Mustafa Sarıkaya, yangını çıkaranlardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-10 13:12:19



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