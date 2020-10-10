Denizli Kayak Merkezine ulaşım daha kolay olacak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline gelmesi hedefiyle hayata geçirilen Büyükşehir Belediyesi'nin Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan 12 kilometrelik toprak yol, asfaltlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ege'nin en büyük kayak merkezi yeni sezonu heyecanla bekliyor" dedi.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi yolunda sona geldikleri sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Zolan'a, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, meclis üyeleri ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan, Denizli Kayak Merkezi'nin kentin en önemli turizm merkezilerinden biri olduğunu belirterek, "Burada 2 bin 420 metre rakıma çıkıyoruz. Denizli ölçeğinde yüksek bir rakım. Yoğun kar yağışı yollarda sıkıntılara neden oluyordu. Denizli'mizde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, şehir dışından gelen misafirlerimiz yolla ilgili zorluklar yaşıyordu. Bu durumu tespit ettik, sorunu gördük ve çalışma başlattık. Denizli Kayak Merkezimizin yaklaşık 12 kilometrelik yolunu sıcak asfalt yaptık. Denizlili hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz artık kayak merkezine geldiğinde yolla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacak. Ege'nin en büyük kayak merkezi yeni sezonu heyecanla bekliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-10-10 15:05:55
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