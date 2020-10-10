Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı Denizlispor, Antalyaspor hazırlık maçı 1-1 sona erdi

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Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında F.T. Antalyaspor’a konuk oldu. Yeşil siyahlı takım 11 beraberlikle ayrıldı.

Yukatel Denizlispor, milli maçlar sebebiyle ara verilen Süper Lig’de karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bugün F.T. Antalyaspor’a konuk olan Denizlispor hazırlık maçında karşılaştı. Regnum Carya Sahası'nda oynanan karşılaşmaya yeşil siyahlılar, Costel Pantilimon, Tiago Lopes, Neven Subotic, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Marvin Bakalorz, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Özgür Çek, Hugo Rodallega, Angelo Sagal onbiriyle çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 86. dakikasında horozlar Muris Mesanovic'in golüyle 10 öne geçti. 88. dakikada Antalyaspor Adis Jahovic'le beraberliği sağladı ve karşılaşma 11 sona erdi.

Yukatel Denizlispor yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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