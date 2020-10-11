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Pamukkale'den Azerbaycan'a destek

DHA

Pamukkale'den Azerbaycan'a destek


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi'nce yapımı süren Seyir Tepesi Kent Şehir Ormanı'nda yer alan dev horoz heykeli, Azerbaycan'ın bayrak renkleri olan yeşil, mavi, kırmızı ile ışıklandırıldı.
Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan'a Pamukkale Belediyesi'nden destek geldi. Pamukkale Belediyesi, ekim ayındaki meclis toplantısının ardından bu kez kentin sembollerinden olan Denizli horozunun yapımında sona gelinen Seyir Tepesi Şehir Ormanı'ndaki dev horoz heykelini, Azerbaycan'ın bayrak renkleri olan yeşil, mavi, kırmızı ile ışıklandırdı. Kentin hemen her noktasından görülen bu heykeldeki renkler büyük ilgi gördü.
Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek verdiklerini ifade ederek, "Ermenistan Azerbaycan topraklarında işgalci durumunda. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de topraklarını vermemek için canları pahasına mücadele ediyor. Biz onların her zaman yanındayız. Son meclis toplantımızda bunu tüm gruplarımızla birlikte deklare ettik. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve koronavirüs tedbirlerin nedeniyle henüz açılışını gerçekleştiremediğimiz Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nda yer alan dev horoz heykelini Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırarak bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Pamukkale'mizden can Azerbaycan'a selam olsun" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-10-11 14:23:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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