Baz istasyonlarından akü çalan şebeke JASAT'a çarpıldı Baz istasyonlarına ait aküleri çaldılar Farklı illerden baz istasyonu akülerini çaldılar

Farklı illerde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarında kullanılan aküler çalındı. Denizli’ye getirilmesi ihtimali üzerine harekete geçen JASAT timleri, şüphelenerek durdurdukları kamyonette 81 adet aküyü buldu. Şüphelilerin suç kayıtları ise pes dedirtti.

Türkiye’de farklı kentlerde GSM şirketlerine ait baz istasyonlarında bulunan akülerin çalınmasının üzerine yurt genelinde ekipler harekete geçti. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalınan akülerin Denizli’ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile ortak yürütülen uygulamalarda Pamukkale ilçesinde takibe alınan kamyonet durduruldu. Kontrol edilen kamyonette bulunan 81 adet akünün seri numaraları kontrol edildiğinde çalınan aküler olduğu tespit edildi.



Şüpheliler Konya’da yakalandı

Isparta, Niğde, Aksaray ve Konya gibi farklı illerde gerçekleşen hırsızlık olayına ait aküler ve yakalanan şüpheli M.Y. Isparta JASAT timlerine teslim edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında GSM şirketlerine ait aküleri çalan 3 şüpheli tespit edilerek takibe alındı. Kısa süreli takibin ardından operasyon için düğmeye basan JASAT timleri Konya’da adresleri tespit edilen Ö.Ü., I.Y. ve M.Z. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Suç kayıtları pes dedirtti

JASAT timleri tarafından Konya’da yakalanan akü hırsızlarının suç kayıtları ise pes dedirtti. Ö.Ü. isimli şahsın yağma, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlardan toplam 40 adet suç kaydı olduğu, I.Y. isimli şahsın resmi belgede sahtecilik, nitelikli hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve hırsızlık suçlarından 40 adet suç kaydının olduğu M.Z.’nin ise 14 farklı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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