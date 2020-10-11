4 ilde baz istasyonu akülerini çalan 81 hırsızlığın şüphelileri yakalandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)ISPARTA, Konya, Niğde ve Aksaray'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından aküleri çaldıkları belirlenen hırsızlık çetesinin 3 üyesi Denizli ve Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Konya'da yakalandı. Isparta'ya getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına ve Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri baz istasyonlarından akü hırsızlığı yapan kişileri yakalamak için ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler Konya, Niğde, Aksaray ve Isparta'dan çalınan akülerin Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hurdacıya getirildiğini belirledi. Hurdacıdaki kamyonette yapılan aramada çalıntı olduğu saptanan toplam 81 adet akü ele geçirildi. Operasyonda hakkında 14 ayrı suç kaydı bulunan M.Z. (44), 40 ayrı suç kaydı bulunan I.Y. (47) ile Ö.Ü. (39) Konya'da yakalanıp, gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasıyla 81 ayrı hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu. Isparta'ya getirilen 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2020-10-11 18:26:23



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