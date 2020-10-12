Mısır silajında ilk hasat yapıldı Yem fiyatlarının yüksek olması çiftçiyi silaja yönlendirdi

Denizli’de çiftçiler yem fiyatlarının fazla olmasından dolayı kış aylarında kaba yem ve hayvan ihtiyacını karşılamak için mısır silajında ilk hasadı yaptı.

Çameli’ ilçesinde çiftçiler, yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle daha ucuz maliyette olan ve hayvanların süt verimini artıran mısır silajı yapmaya başladı. Ektikleri mısırları römorklara takılan silaj makineleri yada el yardımı orak ile biçmeye başladı. Silaj makineleri ile yada orak yardımıyla biçilen mısırlar daha sonra yere dökülüp üstünün örtülmesiyle kış aylarında hayvanlara yedirmek için saklanıyor. Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ucuz maliyetli olduğu için mısır silajı yaptırdıklarını söyleyen ve hayvancılıkla uğraşan Ramazan Kasal, "Hayvanlarımızın yiyeceği için ektiğimiz mısırlarımızı silaj yaptırıyoruz. Yemlerin çok pahalı olmasından dolayı maliyeti az olan silajı yaptırarak hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Silaj yaparak hem hayvanların yem ihtiyacını karşılıyoruz hem de hayvanın süt verimi artıyor.



“Güzel bir şekilde örtüldüğü takdirde 1 yıl boyunca saklanabilir”

Silajın süt verimini etkilediğini söyleyen Kasal, “Silajı yere döküp üstünü kapatarak iyice ezip hava almayacak şekilde örterek saklıyoruz. Güzel bir şekilde örtüldüğü takdirde 1 yıl boyunca saklanabilir. İlk silajı yaptıktan sonra bir ay sakladıktan sonra hayvanlara yedirmeye başlıyoruz. Çok uzun süre açık kalmayacak şekilde alarak yedirmeye başlıyoruz. Uzun süre açık kalmaması durumunda hiçbir bozulma olmuyor. Mısırın hayvanın süt verimine ve besisine faydası vardır" dedi.

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