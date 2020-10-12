Korkutmak istediği arkadaşını pompalı tüfekle yaraladı

Denizli’de, aralarında alacak verecek davası bulunan iki arkadaştan biri korkutmak amacıyla pompalı tüfekle yere ateş etti. Saçmaların isabet ettiği için şahıs yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek davası olan ve aynı iş yerinde çalışan C.K ile Ö.Ö arasında tartışma meydana geldi. Ö.Ö yanında bulunan pompalı tüfek ile C.K’yi korkutmaya isteyerek yere ateş etti. Yere ateş edilen pompalı tüfeğin saçmaları C.K.’nin ayağına isabet etmesi sonucu yaraladı. Ardından sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri C.K’ye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Olay yerinde bulunan Ö.Ö ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan C.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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