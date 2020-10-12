Denizli'den Hatay'a 10 bin fidan

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hatay'daki yangının ardından bölgeye 10 bin fidan göndereceklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da meydana gelen yangının ardından bölgedeki yaraları sarmak için bölgeye 10 bin fidan gönderecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'daki yangının tüm ülkede üzüntü yarattığını belirtti.
'BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'
Hatay'da zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşermesini istediklerini ifade eden Başkan Zolan, "Hepimizi derinden üzen Hatay'da gerçekleşen yangının yaralarını sarmak, cennet vatanımızın güzelliğine güzellik katmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de 10 bin adet fidan bağışlıyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT
2020-10-12 12:27:57
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