Milli atletler, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na Denizli’de hazırlanıyor Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: “Her branşta ücretsiz spor kursları veriyoruz” Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: “Türkiye'deki en iyi tesislerden biri”

Milli atletler, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde hazırlanıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Sahası'nı ziyaret etti. Ziyarete Federasyon Başkanı Çintimar'a, 2016 Rio Olimpiyatları 3.'sü milli atlet Yasmani Copello Escobar, Türkiye şampiyonu ve 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Denizlili milli atlet Alperen Acet, Avrupa ve dünya şampiyonu ayyıldızlı sporcu Ramil Guliyev, Türkiye Atletizm Federasyonu Çocuk Atletizmi Genel Koordinatörü Halil Akkaş, Merkez Hakem Komitesi Başkanı Mustafa Akyavaş ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Çintimar, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na Denizli'de hazırlanan milli sporcular ve beraberindekiler tesiste bir süre incelemelerde bulunarak burada spor yapan çocuklarla sohbet etti.



Çintimar: “Türkiye'deki en iyi tesislerden biri”

“Denizli’de atletizm faaliyetleri Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile çok ciddi bir atılıma geçti" diyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tesiste daha önce Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirdik. 24 Ekim’de yapılacak Türkiye Kros Şampiyonası’nı da Denizli’ye verdik. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu atletizm sahası Türkiye’deki en iyi tesislerden birisi ve bu tesis tam kapasite çalışarak daha da güzelleşiyor. Bundan sonra Denizli’den milli takıma daha fazla sporcu geleceğini düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza; bizlere, spora ve sporcuya vermiş olduğu destekler için ayrıca teşekkür ediyoruz.”



Escobar: “Atletizm pistini çok beğendim”

Milli atlet Yasmani Copello Escobar ise Denizli’ye geldiği için oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel bir şehir, buraya gelmeyi daha önce de çok istemiştim. Bu tesisin özeliğinden bahsetmişlerdi, pisti çok beğendim. Çocukların atletizme ilgisi her yerde olduğu gibi burada da çok iyi" dedi.



“Her branşta ücretsiz spor kursları veriyoruz”

Fatih Çintimar ve beraberindekiler daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zolan, atletizm ve tüm spor branşlarında her türlü desteği vermeye devam ettiklerini söyledi. Osman Zolan, “Sağlıklı bir gelecek için özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapsın, en az bir spor dalıyla uğraşsın istiyoruz. Bunun için her branşta ücretsiz spor kursları veriyoruz. Denizli’de herkesin spor yapması için birçok spor tesisi yaptık. Uluslararası atletizm yarışlarının yapılabileceği tesisimiz de var. Milli sporcularımızın Türkiye'ye örnek olan tesislerimizden faydalanmaları, olimpiyatlara burada hazırlanmalarıyla ayrıca gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.