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Pamukkale’de yetiştiricilere karya cinsi damızlık koç dağıtımı yapıldı İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya; “7 yıl içerisinde 542 koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir” “Denizli’de küçükbaş hayvan varlığı son 10 yılda 691 bin 873 adede ulaştı”

İHA

Pamukkale’de yetiştiricilere karya cinsi damızlık koç dağıtımı yapıldı İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya; “7 yıl içerisinde 542 koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir” “Denizli’de küçükbaş hayvan varlığı son 10 yılda 691 bin 873 adede ulaştı”

Tarım ve Orman Bakanlığı 2011 yılında başlatılan “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde koyun yetiştiricilerine damızlık koç dağıtımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2011 yılında başlatılan “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde koyun yetiştiricilerine damızlık koç dağıtımı yapıldı.
Dağıtım öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığının küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yanında olduğunu ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya proje hakkında bilgi verdi. Erkaya, “2011 yılında Bakanlığımızca başlatılan ve her yıl ilçelerimizden gelen talepler doğrultusunda koç dağıtımı yapılmaktadır. 2011 yılından 2018 yılına kadar geçen 7 yıl içerisinde ilçelerimizde “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesine” kapsamında 205 yetiştiricimize 542 koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan koçlar sayesinde koyun sürülerinde verim artışı sağlamak, kan tazelemek ve ikizlik oranını artırarak ıslah edilmiş sürüler elde etmektir. Bu sayede yetiştiricilerimizin sürü kalitesinin artmasına paralel olarak yetiştiricilerimizin de gelirini arttıracak, böylece hem ilimiz koyunculuğunun daha ileri seviyelere çıkmasını sağlamış hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır” dedi.

“9 mahallede 17 yetiştiriciye proje kapsamında 37 adet Karya ırkı damızlık koç”
Damızlık koçlar Tarım ve Orman Müdürlüğünce Serinhisar ve Tavas ilçelerinde uygulanmakta olan “Halk Elindeki Ülkesel Islah Projesi” uygulayan elit ve taban sürülerden seçildi. Bugün Pamukkale ilçesinde Karya ırkı damızlık koç dağıtılması uygun görülen Bağbaşı 3, Cankurtaran 5, Güzelköy 1, Irlıganlı 1, Kale 1, Kavakbaşı 1, Korucuk 3, Küçükdere 1 ve Tekke Mahallesinden 1 yetiştirici olmak üzere toplamda 9 mahallede 17 yetiştiriciye proje kapsamında 37 adet Karya ırkı damızlık koç yetiştiricilere teslim edildi.

“Denizli’de küçükbaş hayvan varlığı son 10 yılda yüzde 83’lük artışla 691 bin 873 adede ulaştı”
Denizli’de küçükbaş hayvan varlığı son 10 yılda yüzde 83’lük artışla 350 bin 408 adetten 691 bin 873 adede ulaştı. Küçükbaş hayvan varlığının 498 bin 253 başı koyun, 193 bin 620 başı keçi. Küçükbaş hayvan sayısındaki artış Denizli’de et ve süt üretiminde rekabet edebilir konuma getirdiği belirtildi.

Karya ırkı koç kullanarak yetiştirilen koyunların et, süt ve döl verimleri yüksek sürüler haline getirmek, kan tazelemek, uygulanacak ıslah çalışmalarıyla Karya ırkı koyun sayısını artırmak ve son dönemde talep edilen Karya ırkının çoğalmasını sağlamaktır. Her ne kadar küçükbaş hayvan varlığımız 691 bine ulaşmış olsa da hedefimiz 1 milyon baş koyun keçi varlığı olmasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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