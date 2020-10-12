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Fuhuş olayına karışan 8 şahsa 6 bin 320 TL idari para cezası Denizli’de 477 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi

İHA

Fuhuş olayına karışan 8 şahsa 6 bin 320 TL idari para cezası Denizli’de 477 farklı adres denetlenerek operasyon düzenlendi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 477 farklı adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, fuhuş olayına karışan şahıslar ve kumar oynayanlar hakkında işlem gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 5 ile 11 Ekim 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 477 farklı adresi kontrol etti. Kontrollerde ve yapılan operasyonlarda 3 farklı adreste fuhşa yer temini, aracılık ve zorlama olayına karışan 8 kişiye 6 bin 320 TL idari para cezası uygulanırken, 2 kadının aranmasının olduğu tespit edilerek gerekli adli işlemler gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 farklı umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde yapılan kontrollerde 15 kişinin kumar oynadığı tespit edilerek 18 bin 475 TL idari para cezası uygulandı. Kapalı alanda sigara kullanan 5 şahsa 935 TL idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, korona virüs tedbirleri kapsamında 23 işyeri denetlenerek, 35 şahsa maske takmamaktan ve 33 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 52 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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