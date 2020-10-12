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Denizli'de verimi artırmak için Karya ırkı damızlık koç dağıtıldı

DHA

Denizli'de verimi artırmak için Karya ırkı damızlık koç dağıtıldı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ (DHA)DENİZLİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Pamukkale ilçesinde besicilik yapan üreticilere, koyun ve keçide verimliliği artırma projesi kapsamında 37 baş Karya ırkı damızlık koç dağıttı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında başlatılan 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında, Pamukkale ilçesinde besicilik yapan koyun yetiştiricilerine damızlık koç dağıtımı yapıldı. Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılan koç dağıtımına; İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Ali Uzakgider, Denizli ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kadir Özdemir ve koyun yetiştiricileri katıldı. 
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI
İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, proje hakkında bilgi vererek, "2011 yılında Bakanlığımızca başlatılan ve her yıl ilçelerimizden gelen talepler doğrultusunda koç dağıtımı yapılmaktadır. 2011 yılından 2018 yılına kadar geçen 7 yıl içerisinde ilçelerimizde 205 yetiştiricimize 542 koç dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan koçlar sayesinde koyun sürülerinde verim artışı sağlamak, kan tazelemek ve ikizlik oranını artırarak ıslah edilmiş sürüler elde edilmektedir. Bu sayede yetiştiricilerimizin sürü kalitesinin artmasına paralel olarak yetiştiricilerimizin de gelirini artıracak, böylece hem ilimiz koyunculuğunun daha ileri seviyelere çıkması sağlanmış hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Pamukkale ilçemizdeki mahallelerde hayvancılık yapan 17 yetiştiriciye de toplam 37 baş Karya ırkı damızlık koçu verdik" dedi.
HEDEF 1 MİLYON BAŞ KOYUN VE KEÇİ
Denizli'de küçükbaş hayvan varlığının son 10 yılda yüzde 83'lük artışla 350 bin 408 adetten 691 bin 873 adede ulaştığını belirten Erkaya, "Küçükbaş hayvan varlığının 498 bin 253 başı koyun, 193 bin 620 başı keçidir. Küçükbaş hayvan sayısındaki artış, ilimizi et ve süt üretiminde rekabet edebilir konuma getirmiştir. Karya ırkı koç kullanarak ilimizde yetiştirilen koyunların et, süt ve döl verimlerini yüksek sürüler haline getirmek, kan tazelemek, uygulanacak ıslah çalışmalarıyla Karya ırkı koyun sayısını artırmak ve son dönemde talep edilen Karya ırkının çoğalmasını sağlamaktır. Her ne kadar küçükbaş hayvan varlığımız 691 bine ulaşmış olsa da bizim hedefimiz 1 milyon baş koyun keçi varlığımızın olmasıdır" diye konuştu.
KARYA IRKI
Karya ırkı, kombine verimli, fakir meralara uyumlu, her türlü şartlarda yaşamaya adapte olmuş bir ırktır. Karya ırkı melez bir ırk olup, sakız koyunu ile kıvırcık koçları melezlenmesi ile elde edilmiştir. Denizli, Aydın, İzmir, Manisa ve Uşak illerinde yetiştirilmektedir. Kombine verim yönlüdür. Erken gelişen bir ırktır. İyi bakım ve besleme ile döl verimi yüksek, ikizlik oranı yüzde 80'dir. Kuzuların doğum ağırlığı 3,9 kilogram olup, 4 aylık canlı ağırlığı 45-50 kilogramdır. Besiye alınan Karya ırkı hayvanlar 90-100 kilogram canlı ağırlığa ulaşmaktadır.
DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2020-10-12 16:25:07

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