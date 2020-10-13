Mahalleden ismini alan özel üzüm pekmez oldu

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Kızılyaka Mahallesinde, küçük alanlarda yetiştirilen ve ismini mahallesinden alan ‘Kızılyaka Üzümünden’ pekmez yapımına başlandı.



Mahallede susuz ve hiç tarım ilacı kullanılmadan doğal olarak üretilen çekirdekli Kızılyaka Üzümü, tadı, şeker oranı, tane büyüklüğü ve pembemsi salkım rengiyle diğer üzümlerden farkını gösteriyor.



40 yıldan bu yana yetiştirdiği Kızılyaka üzümünden pekmez yapan 54 yaşındaki iki çocuk annesi Uyanser Turgut, yaklaşık 100 kilogram yaş üzümden 20 kilograma yakın pekmez yaptıklarını söyledi. Makinede el değmeden sıktırdıkları üzümleri bakır kazanlarda odun ateşinde yaklaşık 20 saat kaynattıklarını anlatan Turgut, “Mahallemizde küçük alanlarda üretilen ve ismini mahallemizin isminden alan Kızılyaka Üzümü diğer üzümlerden çok farklıdır. Çekirdekli üzümümüzün tadı, şeker oranı, tane büyüklüğü ve rengi diğer üzümlerden farklıdır. Kendi ürettiğimiz üzümümüzü her yıl pekmez yapıyorum. Satmıyorum. Kış boyu yiyeceğimiz pekmezi şimdiden hazırlıyoruz. Pekmezi kaynatırken savrulur, savrulmazsa tadı acı olur. Üzümün çekirdeği de çok faydalıdır. Pekmez, kan yapıcıdır. Öksürüğe çok iyi geliyor. Hasta olup üşüttüğüm ve öksürdüğüm zaman sabah 1 fincan pekmez içerim, öksürüğüm filan kalmaz. Makinede sıktığımız üzüm sırasını kazanda odun ateşinde yaklaşık 20 saat kaynatarak pekmez elde ediyoruz. Pekmez yapmak zor, şifa kaynağı pekmezimizden satın almak isteyen çok oluyor ama ürettiğimiz pekmez anca kendimize yetiyor. Kan yapıcı özelliği olan pekmez, çocuklar içinde çok faydalı. Okula başlayan çocuklar için pekmez zihin acıcı” dedi.

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