Başkan Zolan: "Denizli’nin en önemli markası Denizlispor’dur"

Güven tazeleyen Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve yeni yönetimi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Denizli’nin en önemli markasının Denizlispor olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Bu takım hepimizindir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yukatel Denizlispor Kulübü'nün yeni yönetimine başarılar diledi. Başkan Zolan, "Zor bir görev üstlendiniz ama Denizlispor sizlerin sahiplenmesi ile daha da iyiye, daha da güzele gidecek. Hem Süper Lig’de olmayı hem de büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bu takım hepimizindir. Bizler de her zaman sizin yanınızda olmaya, size destek vermeye gayret ediyoruz. Sonuçların daha güzel olacağından şüphemiz yok. 1966’da başlayan süreç inşallah başarılarla devam edecek. Yeni göreviniz hayırlı olsun, yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum" dedi.

"Var gücümüzle mücadele edeceğiz"

Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ise, "İyi bir Denizlispor izletmek, güzel sonuçlar almak için sizlerin de sayesinde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sizin her zaman yanımızda olduğunuzu, bize her zaman destek verdiğinizi, tüm yönetimim ve şehrimiz biliyor. İnşallah güçlü bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

