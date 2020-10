5 bin 500 metrekare alan kilit parke taş ile döşendi

Pamukkale Belediyesinin 23 mahallede kademeli olarak başlattığı beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Pınarkent mahallesindeki çalışmalar da sona erdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale ilçemizin kilit parke taşı olmayan her sokağını kilit parke taşları ile kaplayacağız” dedi.

Pamukkale Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü beton kilit parke taşı yol ve kaldırım yapımı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler Pınarkent mahallesindeki kilit parke yol yapım çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Pınarkent mahallesinde 5 bin 500 metrekare alana beton kilit parke yol yapıldı. Ekipler, çalışmaların yapıldığı mahallelerde sadece yolları değil çevredeki kaldırım ve park bakımlarını da yapıp mahallelerin çehresini yepyeni bir görünüme kavuşturuyor. Pamukkale Belediyesi, yılsonuna kadar 23 mahallede toplamda 200 bin metre alanda kilit beton parke taşı döşeme işi gerçekleştirmeyi planlıyor.



“Tek amacımız halkımızın mutluluğu”

Güzel bir Pamukkale için her alanda çalışmalarının devam ettiğini belirterek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “23 mahallemizde yapılan yaklaşık 200 bin metrekarelik beton kilit parke taşı döşeme işlemimiz aralıksız devam ediyor. Şimdiye kadar 8 mahallemizin kilit parke taşı sorununu çözdük. Kademeli olarak yapılan bu hizmetimizle Pamukkale ilçemizin kilit parke taşı olmayan her caddesini her sokağını kilit parke taşları ile kaplayacağız. Çünkü Pamukkale’nin her mahallesi bizim için çok önemli. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana daha iyi bir Pamukkale için gece gündüz demeden çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip Pamukkale’de yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır” diye konuştu.



Vatandaşlar tozdan kurtuldu

Pınarkent’te yaşayan Ayhan Moran, verilen hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Mahallemizde toz olayı çok oluyordu. Bu sorunumuzu önce muhtarımıza, ardından Avni Başkanımıza ilettik. Avni Başkanımız bu sorunumuzla bire bir ilgilendi ve mahallemizin kilit parke sorununu çözdü. Daha önce yolarımız toz topraktı ve yoldan geçen araçların oluşturduğu toz hep evlerimize giriyordu. Ama yapılan bu çalışmalarla sorunumuz giderilmiş oldu. Ayağımıza kadar gelen hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ve ekibine teşekkür ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.