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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yukatel Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret

DHA

Yukatel Denizlispor'dan Başkan Zolan'a ziyaret


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve yeni yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarette Denizli'nin en önemli markasının Denizlispor olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Hem Süper Lig'de olmayı hem de büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz" dedi.
Osman Zolan, bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren Denizlispor'un Ali Çetin başkanlığındaki yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Denizlispor'un yeni yönetimine başarılar diledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, "Zor bir görev üstlendiniz ama Denizlispor sizlerin sahiplenmesi ile daha da iyiye, daha da güzele gidecek. Hem Süper Lig'de olmayı hem de büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Denizli'nin en önemli markasının Denizlispor olduğuna dikkati çeken Zolan, "Bu takım hepimizindir. Bizler de her zaman sizin yanınızda olmaya, size destek vermeye gayret ediyoruz. Sonuçların daha güzel olacağından şüphemiz yok. 1966'da başlayan süreç inşallah başarılarla devam edecek. Yeni göreviniz hayırlı olsun, yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum" diye konuştu.
ALİ ÇETİN: VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ
Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, ziyarette kulübün başarısı için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İyi bir Denizlispor izletmek, güzel sonuçlar almak için sizlerin de sayesinde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Sizin her zaman yanımızda olduğunuzu, bize her zaman destek verdiğinizi, tüm yönetimim ve şehrimiz biliyor. İnşallah güçlü bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ziyaretten detay görüntüler
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması
Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in konuşması DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2020-10-13 12:46:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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