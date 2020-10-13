Büyükşehirde LGS ve YKS kurs kayıtları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezlerinin 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik vereceği LGS ve YKS kurslarının kayıtları başladı. 19 Ekim'de pandemi kurallarına uygun olarak verilecek kurslarda bir sınıfta en fazla 10 öğrenci bulunacağı belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezleri, 19 Ekim'den itibaren sadece 8 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursu verecek. Bu kapsamda Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde 12. sınıflar ve mezun öğrenciler için TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına hazırlık kursu verilecek. Karaman, Yenişehir, Sevindik, Fatih, Anafartalar, Kayıhan, Gökpınar ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Etkinlik Merkezlerinde ise 8. sınıf öğrencilerine LGS hazırlık kursu verilecek. 19 Ekim'de başlayacak kurs kayıtlarının öğrencilerin gideceği sosyal etkinlik merkezinde yaptırabileceği belirtildi.

Sınıf mevcudu en fazla 10 kişi ile sınırlandırılacak

Üniversiteye hazırlık kurslarının yanında liseye giriş sınavlarına hazırlanacak öğrencilerin yer alacağı sınıfların mevcudunun en fazla 10 kişi ile sınırlandırılacağı, pandemi kurallarına uygun bir şekilde mesafeli oturma düzeni, maske ve hijyen kurallarına uygun bir eğitim gerçekleştirileceği ifade edildi. Kayıtların sınırlı tutulduğu açıklanırken, sınıfların dolması ile birlikte yeni kayıt alınmayacağı belirtildi.

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